El BNP de Tarique Rahman obtiene la mayoría absoluta en las generales de Bangladés

Este recuento preliminar, que figura en un documento compartido por el secretario de la Comisión, Akhtar Hossain, otorga al partido liderado por el exiliado Tarique Rahman una mayoría absoluta de más de dos tercios de la cámara.

El resultado sella el fin de la era de la derrocada Sheikh Hasina en un arco parlamentario compuesto íntegramente por antiguas formaciones opositoras.

Junto a las legislativas, el registro de la Comisión confirma el éxito del referéndum sobre el paquete de reformas constitucionales impulsado por el gobierno interino del Nobel Muhammad Yunus.

El "Sí" se impuso con un 60,26 % de los apoyos (48.074.429 votos), frente a los más de 22 millones de votos del "No", validando así el proceso de transición iniciado tras la caída de la autocracia el pasado agosto.

Estas reformas buscan limitar el poder ejecutivo y fortalecer las instituciones para evitar futuras derivas autoritarias, un mandato que ahora el nuevo Parlamento deberá implementar tras una jornada que registró una participación final del 59,88 %.

Los datos compartidos por Hossain muestran además un notable ascenso de las fuerzas de corte islamista., como el partido Bangladesh Jamaat-e-Islami que se sitúa como la segunda fuerza política del país con 68 escaños, una cifra que le otorga un peso decisivo en el nuevo Legislativo.

Por su parte, el National Citizen Party (NCP), vinculado a los movimientos juveniles de la revolución de 2024, entra en el Parlamento con seis asientos. El resto de la cámara se reparte entre pequeñas formaciones de base religiosa y siete candidatos independientes.

Pese a que las cifras son públicas, el anuncio oficial final podría retrasarse hasta este sábado para cumplir con el trámite legal de publicar el boletín oficial (Gazette). No obstante, el BNP ya ha anunciado su intención de formar gobierno este mismo domingo, una vez que la Comisión Electoral certifique los resultados de las 297 circunscripciones contabilizadas hasta ahora.