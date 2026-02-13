El conservador Anutin anuncia pacto con partido de los Shinawatra para gobernar Tailandia

Anutin, cuyo partido se hizo con al menos 193 escaños de los 500 en liza –según muestran los resultados con el 94 % del voto escrutado–, busca renovar su cargo con el pacto con el PT, que le garantizaría los 251 apoyos requeridos en el Parlamento para formar gobierno.

La formación progresista, con la que el BJT ya ha gobernado anteriormente, quedó en tercera posición en los comicios, con 74 asientos, por detrás del reformista Partido del Pueblo (PP), que consiguió 118.

Anutin se reunió hoy con el líder del PT, Yotsanu Wongsawat, sobrino del influyente exdirigente Thaksin Shinawatra (2001-2006), quien cumple un año en prisión por haber falseado información para evitar la cárcel en el pasado y cuya hija, Paetongtarn, gobernó por un año hasta el pasado mes de agosto, cuando fue apartada por el Supremo por críticas al Ejército.

"Creemos que el talento de ambos partidos tiene la capacidad de impulsar y liderar a Tailandia hacia un futuro sólido, estable y sostenible", dijo en una rueda de prensa el líder conservador, en el poder desde septiembre, tras la destitución de Paetongtarn.

Tras dos meses de inestabilidad política, el líder del BJT fue nombrado primer ministro en una votación parlamentaria, con el apoyo del PP -cuyo predecesor, Avanzar, ganó las elecciones de 2023, pero no pudo gobernar por el veto de los poderes conservadores-, bajo la condición de que convocara elecciones anticipadas antes de enero.

Anutin explicó hoy que el BJT y el PT mantendrán conversaciones "para concretar los detalles y proceder a la formación del gobierno", sin agregar más detalles.

El primer ministro lideró la cartera de Interior en el gobierno de Paetongtarn, al cual le retiró el apoyo en junio, tras la acusación de haber criticado a los militares.

El anuncio de la alianza se produce un día después de que la Comisión Electoral (CE) descartase un nuevo recuento nacional de votos, como habían pedido algunos políticos y agrupaciones civiles, alegando irregularidades que han motivado la organización de protestas desde el lunes. El sábado está prevista una nueva manifestación en Bangkok.

La CE ordenó repetir las votaciones solo en tres colegios electorales y aseguró que los incidentes registrados no afectan a la integridad del proceso a nivel nacional. En una rueda de prensa el jueves, el ente remarcó que la ley otorga un plazo de 60 días para certificar la elección y rechazó que se hable de retraso en los resultados.

El escrutinio se mantiene por debajo del 95 %, umbral a partir del cual el ente acostumbra a reconocer la victoria del ganador.