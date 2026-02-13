El diario ecuatoriano El Universo es vendido a un grupo inversor argentino

"La transacción inaugura una nueva etapa para diario El Universo, enfocada en fortalecer su liderazgo periodístico, acelerar su transformación digital e impulsar su integración multimedia, manteniendo intacto su compromiso editorial", señalaron en un comunicado los hasta ahora dueños del medio.

El Universo fue fundado hace 104 años por el periodista Ismael Pérez Pazmiño y llegó a convertirse en uno de los medios de mayor circulación nacional. Actualmente estaba en manos de los hermanos César y Carlos Pérez Barriga y Nicolás Pérez Lapentti.

En 2011, el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017) interpuso una demanda contra los tres directivos y el periodista Emilio Palacio, por un artículo de opinión sobre hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, cuando se produjo una protesta policial que derivó en disturbios que el exmandatario consideró como un intento de golpe de Estado.

Los directivos y el periodista fueron sentenciados a tres años de prisión por "injurias calumniosas graves contra la autoridad" y al pago de 30 millones de dólares, decisión judicial por la que el Estado ecuatoriano fue condenado posteriormente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que señaló que constituyó una violación al derecho a la libertad de expresión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los hermanos Pérez dijeron este jueves que están seguros de que la nueva administración "aportará el conocimiento, la experiencia, las sinergias y el respaldo económico necesario para garantizar que El Universo enfrente los nuevos retos como el medio de comunicación líder y referente del Ecuador".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicaron que Manzano, que también fue ministro del Interior durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), asesorará al grupo inversor en la nueva era del diario.

Además, señalaron que el argentino Ignacio Giménez, exgerente general de El Comercio, de Perú, y exgerente comercial de diario Clarín, de Argentina, asumirá la operación del medio.

"A nuestros lectores, que nos acompañaron con su confianza por más de un siglo, nuestra mayor gratitud", concluyeron los Pérez.