El euro se estabiliza tras la inesperada fuerte bajada de la inflación en EEUU

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1849 dólares, frente a los 1,1882 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1862 dólares.

La inflación bajó en EEUU en enero hasta el 2,4 % (2,7 % en diciembre) tras la caída de los costes de la energía, sobre todo la gasolina, pero los servicios se encarecieron.

Estas cifras lastraron la cotización del dólar pero sólo por poco tiempo porque se descarta que la Reserva Federal (Fed) vaya a bajar pronto sus tipos de interés.

El producto interior bruto (PIB) de la eurozona creció un 0,3 % en el cuarto trimestre de 2025, respecto al trimestre anterior, y un 1,3 %, respecto al cuarto trimestre de 2024, por lo que estas cifras del segundo cálculo de la oficina comunitaria de estadística, Eurostat confirman la primera estimación.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1847 y 1,1879 dólares.