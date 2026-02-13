El Gobierno británico recurrirá el fallo que anula la prohibición de Palestine Action

En un comunicado, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, puntualizó que la corte reconoce en su dictamen, emitido hoy, que Palestine Action "ha llevado a cabo actos de terrorismo, celebrado a quienes han participado en esos actos y promovido el uso de la violencia".

Agregó que la corte también concluye que el colectivo "no es un grupo ordinario de protesta o desobediencia civil" y que sus acciones "no son coherentes con los valores democráticos y el Estado de derecho".

"Por esas razones, estoy decepcionada por la decisión del tribunal y discrepo de la idea de que prohibir esta organización terrorista sea desproporcionado", mantuvo la titular de Interior, quien defendió que la proscripción fue fruto de un proceso "riguroso y basado en pruebas", refrendado por el Parlamento.

La prohibición de Palestine Action fue sumamente polémica para organizaciones de la sociedad civil por lo que suponía de criminalización del disenso político.

A esos argumentos, Mahmood respondió hoy que la ilegalización no impedía otras protestas pacíficas en apoyo de la causa palestina, "un punto en el que el tribunal coincide", y recalcó que el Ejecutivo debe conservar la capacidad de actuar para proteger la seguridad nacional.

El Tribunal Superior declaró este viernes ilegal la prohibición el 5 de julio 2025 por parte del Gobierno laborista de Palestine Action y su consideración como "terrorista", al considerar que fue una decisión "desproporcionada".

No obstante el fallo de hoy, la organización permanecerá prohibida hasta al menos el 20 de febrero, cuando en una nueva audiencia se determinarán los pasos a seguir cuando se formalice el recurso del Gobierno.