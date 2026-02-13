El grupo Safran construirá en Marruecos una planta de trenes de aterrizaje para Airbus

La nueva fábrica, que generará a largo plazo 500 empleos y funcionará con un 100 % de energía renovable, se construirá en la región de Nouaceur, a unos 25 kilómetros al sur de Casablanca, conocida por albergar la zona industrial y aeronáutica Midparc, uno de los principales polos industriales de Marruecos.

El nuevo complejo industrial -que se ubicará sobre un terreno de 7 hectáreas- será "uno de los mayores centros mundiales de Safran Landing Systems" y "reforzará el tejido industrial con actividades de mecanizado de precisión, ensamblaje avanzado, ensayos, certificación y mantenimiento", según informó la agencia de noticias marroquí MAP.

La firma del acuerdo tuvo lugar durante una ceremonia en el Palacio Real de Casablanca, presidida por el rey Mohamed VI de Marruecos y acompañado de su hijo, el príncipe Moulay Hassan.

También estuvieron presentes Ross McInnes, presidente del Consejo de Administración del Grupo Safran, y altos responsables del Gobierno marroquí, entre otros.

En declaraciones recogidas por la agencia marroquí, McInnes destacó que se trata de "una de las mayores plantas mundiales de trenes de aterrizaje y equipos aeronáuticos", que permitirá "aumentar la producción del Airbus A320 y preparar la próxima generación de aviones de corto y medio alcance".

Por su parte, el ministro marroquí de Industria, Ryad Mezzour, destacó que la nueva planta permitirá a Marruecos "dominar tecnologías complejas y consolidar la integración del país en las cadenas de valor mundiales de la aeronáutica", y añadió que estará alineada con los estándares de "sostenibilidad, digitalización y eficiencia energética".

En octubre pasado, Marruecos firmó un acuerdo con Safran para construir una planta de ensamblaje de motores para aviones Airbus, con una inversión de 2.100 millones de dirhams (unos 200 millones de euros).