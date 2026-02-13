El líder opositor húngaro denuncia una extorsión sexual del Gobierno de Orbán

"Es un hecho sin precedentes, incluso en Europa, que un partido en el poder intente desacreditar y chantajear a su principal rival político grabando un acto sexual con métodos ilegales y amenazando con publicar las grabaciones", afirmó Magyar en un comunicado.

El político conservador, antiguo cargo público y miembro del partido de Orbán, explicó que ha presentado una denuncia por los delitos de obtención ilícita y abuso de datos contra personas desconocidas.

Magyar afirmó que las autoridades deben investigar quién cometió esos delitos, aunque señala que el origen está en el Gobierno de Orbán.

Hungría celebra elecciones legislativas el 12 de abril en las que, según la gran mayoría de las encuestas, el partido de Orbán, el Fidesz, podría sufrir una derrota después de 16 años gobernando con mayorías absolutas.

Según las últimas encuestas, publicadas hoy por el Instituto Idea, el partido Tisza de Magyar tendría el 48 % de los votos, frente al 38 % del Fidesz.

Varios medios han publicado recientemente informaciones de que en los próximos días se haría público un vídeo en el que aparecerían o bien Magyar, u otro alto cargo de Tisza, en algún acto sexual o consumiendo drogas.

Desconocidos han creado una página web en la que se ve el mensaje de "érase una vez", la fecha del 3 de agosto de 2024 y una foto en blanco y negro de una cama, que supuestamente fue tomada con una cámara oculta.

El pasado jueves, Magyar reconoció en un vídeo que en esa fecha tuvo un "acto sexual consensual" con una antigua novia en el piso que aparece en la imagen.

"Soy un hombre de 45 años y suelo tener vida sexual. Con parejas adultas", afirmó Magyar.

El político ha dicho que este "cobarde ataque es solo una prueba más de que el poder tiene miedo" y ha animado a sus votantes a mantenerse unidos.

"Si dejamos que nos dividan, ganarán ellos y nuestro país caerá", afirmó.

Magyar ha llegado a decir que su entonces novia podría haber colaborado en una encerrona para desacreditarlo, aunque ella lo ha negado y ha mostrado su apoyo al político.

El Gobierno y el Fidesz han afirmado que no tienen nada que ver con el asunto, aunque el partido de Orbán ha dicho que Magyar es un hipócrita y un mentiroso que lleva una "doble vida" por la noche, sin explicar a qué se refiere.