El opositor paquistaní Imran Khan ha perdido el 85% de visión en un ojo, según un informe

El documento fue elaborado por el abogado Salman Safdar, designado por la corte como "amicus curiae", un observador independiente del tribunal, para evaluar las condiciones de Khan en la prisión de Adiala, en Rawalpindi.

Según el letrado, tras realizar la primera visita legal permitida en dos meses, el líder opositor solo conserva un 15 % de capacidad visual en un ojo afectado por una oclusión de la vena central de la retina.

Esta información coincide con las advertencias realizadas por el partido de Khan (PTI) el pasado 29 de enero, cuando el Gobierno confirmó que el exmandatario había sido trasladado a un hospital para un procedimiento médico de 20 minutos sin notificar a sus allegados.

Mientras que el ministro de Información, Attaullah Tarar, aseguró entonces que Khan se encontraba "sano", el informe de Safdar señala que la condición ocular ha derivado en una pérdida de visión significativa.

El abogado ha solicitado una verificación independiente de la salud del político, de 73 años, tras denunciar una falta de seguimiento médico adecuado dentro del recinto penitenciario.

La publicación del informe motivó este viernes una sentada indefinida de la coalición opositora Tehreek-e-Tahafuz-e-Ayin-e-Pakistan (TTAP) frente al Parlamento.

La alianza exige el traslado inmediato de Khan al hospital Al-Shifa de la capital para ser examinado por especialistas de su confianza, responsabilizando de su integridad al estamento militar.

Khan permanece arrestado desde agosto de 2023 enfrentando más de 200 causas judiciales desde su destitución en 2022, desde entonces la situación legal y la salud de la exestrella del críquet y ex primer ministro son el principal foco de tensión institucional en el país asiático.