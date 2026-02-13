El Parlamento nipón acogerá la votación para investir a Takaichi como mandataria el día 18

El evento coincidirá con el arranque de la sesión extraordinaria de 150 días de la Dieta, el Parlamento japonés, y se espera que la mandataria anuncie ese mismo día su nuevo Gabinete, en el que ya adelantó que no prevé hacer grandes cambios.

Takaichi compuso su Administración cuando llegó al poder el pasado octubre tras hacerse con el liderazgo de su formación a raíz de la dimisión de su predecesor, Shigeru Ishiba, bajo cuyo poco más de un año de mandato el partido perdió su mayoría parlamentaria.

El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi logró una victoria aplastante en las elecciones generales anticipadas del pasado domingo, en las que se alzó con algo más de dos tercios de la Cámara Baja, una proporción que da a la primera ministra vía libre para perseguir su agenda, dado que tiene preferencia sobre la Alta.

Junto a su socio de gobierno, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), ambos ocupan 352 de los 465 escaños de la instancia.

Una vez formalmente designada primera ministra, entre los puntos que centrarán la sesión parlamentaria estarán la elaboración y aprobación de los presupuestos generales de 2026. En Japón el año fiscal arranca el 1 de abril.

Takaichi ha asegurado que seguirá buscando la colaboración de la oposición en la aprobación de proyectos clave, dado que su coalición sigue estando en minoría en la Cámara Baja, de 248 escaños.