El petróleo de Texas sube un 0,08 % hasta 62,89 dólares el barril

Al cierre de la sesión en la Bolsa de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo sumaron 5 centavos de dólar respecto al cierre anterior.

Según los analistas, hoy influyó a la baja el último informe de la inflación de EE.UU., que reveló que esta se está estabilizando y que en enero se moderó hasta el 2,4 % interanual, mejor de lo esperado.

Asimismo, lastró el precio la posibilidad de que la alianza petrolera OPEP+ decida reanudar sus incrementos de producción a partir de abril para absorber la demanda del verano, según indicaron fuentes propias a Reuters.

La OPEP+ bombeó en enero de 2026 alrededor de un 1 % menos que el mes anterior, según el informe mensual de la organización difundido el miércoles.

No obstante, los factores geopolíticos, como las tensiones entre EE.UU. e Irán o el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como sus consecuencias para la oferta global, siguen presionando al alza al petróleo.

Hoy, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que enviará el mayor portaaviones de EE.UU. desde aguas del Caribe al área de Oriente Medio, en medio de una renovada presión de Washington sobre Irán.

Mientras, EE.UU. también anunció hoy dos nuevas licencias que rebajan aún más las restricciones para que petroleras foráneas operen en Venezuela y otorgan también permisos a cinco empresas concretas, entre ellas la española Repsol.

En el acumulado de la semana, el WTI perdió alrededor de un 2,3 %, al pasar de los 64,36 dólares al cierre del lunes a los 62,89 dólares al del viernes.

La moderación de la inflación en EEUU y una menor percepción de riesgo inmediato para la oferta global restaron impulso a los precios del petróleo en el conjunto de la semana.