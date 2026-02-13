El PIB de la eurozona creció un 0,3 % en el último trimestre y un 1,5 % en todo 2025

El conjunto de la Unión Europea, por su parte, también experimentó un incremento de la actividad del 0,3 % en los tres últimos meses del año y cerró 2025 con un crecimiento anual del PIB del 1,6 %.

De esta forma, el 0,3 % que se anotaron la zona euro y el bloque entre octubre y diciembre de 2025 supone un crecimiento idéntico al observado los tres meses anteriores en el caso de los países de la moneda común, pero una reducción de una décima en el conjunto de la UE, que creció un 0,4 % en el tercer trimestre.

Con una expansión del PIB del 0,8 %, España fue de los países del club con mayor tasa de crecimiento económico en el cuarto trimestre, sólo superada por la de Lituania (1,7 %), Chipre (1,4 %) y Polonia (1 %), mientras que Bulgaria y Portugal registraron un incremento idéntico al español.

Tras estos países se encuentran Finlandia (0,6 %), Chequia y Países Bajos (0,5 %), Alemania e Italia (0,3 %), Bélgica, Francia, Hungría, Austria y Eslovaquia (0,2 %), mientras que Estonia registró un crecimiento nulo (0 %).

Los Estados miembros con tasas negativas de crecimiento del PIB fueron, por su parte, Rumanía (-1,9 %) e Irlanda (-0,6 %), al tiempo que Eurostat no incorporó aún datos de Dinamarca, Grecia, Croacia, Letonia, Luxemburgo, Malta y Eslovenia.

Por otro lado, la oficina europea de estadística informó de que el número de personas empleadas en la eurozona y en la UE aumentó un 0,2 % en el cuarto trimestre de 2025. En los tres meses anteriores, el crecimiento había sido del 0,2 % en la zona euro y del 0,1 % en el conjunto del bloque.

Estos datos apuntan a un incremento del empleo en todo el año 2025 del 0,7 % en la eurozona y del 0,5 % en los veintisiete Estados miembros del club.