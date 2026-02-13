El titular de Exteriores sirio y el jefe de las FSD se ven en Múnich en presencia de Rubio

"Durante el encuentro, las conversaciones se centraron en la integración de todas las comunidades sirias, particularmente de los kurdos y drusos, así como en la importancia de continuar la lucha contra el Estado Islámico", informaron las FSD en un comunicado.

La reunión se produce dos semanas después de que la alianza armada y el Gobierno sirio alcanzaran un acuerdo sólido para integrar en las estructuras estatales las regiones hasta ahora administradas por los kurdosirios, un pacto mediado por Washington.

Según la nota, también estuvo presente Ilham Ahmad, copresidenta del Departamento de Relaciones Exteriores en la autoproclamada Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria (AADNES), hasta ahora el ente de gobierno en las regiones kurdosirias.

El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, difundió en su cuenta de X una fotografía de la reunión a tres bandas, que acompañó del breve texto "Una imagen vale más que mil palabras, un nuevo comienzo".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Siria informó en un comunicado de un encuentro entre Al Shaibani y Rubio, obviando la participación de los dos responsables kurdosirios.

Según esa nota, el secretario de Estado estadounidense reafirmó ante su homólogo sirio "su apoyo al Gobierno sirio, al reciente acuerdo de integración con las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) y a los esfuerzos del Gobierno sirio para combatir al Estado Islámico".

Además, las partes abordaron los últimos desarrollos regionales y analizaron formas de estrechar sus lazos bilaterales, al tiempo que destacaron la importancia de mantener la "unidad, soberanía e integridad territorial" de Siria, agregó el departamento gubernamental.

Damasco y las FSD comenzaron a implementar el pacto la semana pasada, aunque todavía están bajo negociación algunos aspectos clave, como los detalles de la integración de la alianza liderada por kurdos en las filas del Ejército sirio.