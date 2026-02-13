Finlandia y Alemania apuestan por más socios comerciales ante uso de EEUU de aranceles

"Y no descarto que a largo plazo se alcance algún tipo de acuerdo de inversión con China", agregó en un coloquio en la Conferencia de Múnich dedicado a debatir la mejor manera de gestionar la instrumentalización del comercio que se observa desde el retorno del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Casa Blanca.

"Creo que lo que acabará haciendo Europa es cubrirse y reducir un poco el riesgo" de esa manera, comentó.

Stubb también manifestó un apoyo claro a las instituciones multilaterales, en particular a la Organización Mundial del Comercio (OMC), que es la guardiana de las reglas que rigen el comercio internacional y que sus 166 países miembros, incluido EEUU, se comprometieron a respetar.

El vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, también defendió la idea de que Europa trabaje en favor de su soberanía, de mejorar su competitividad y su defensa, al tiempo que busca "nuevos socios" para sus intercambios comerciales.

"Si lo hacemos, creo que Europa ocupará un lugar poderoso en este nuevo orden mundial", opinó.

En esa línea, aseguró sentirse "muy contento" de que después de 26 años la UE tenga un acuerdo de libre comercio con Mercosur, con respecto al cual "vamos a dar los últimos pasos en las próximas semanas", así como por el alcanzado con la India, cuyas negociaciones se prolongaron por cerca de dos décadas.

En el mismo panel, la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, se mostró algo crítica frente a la actitud de victimismo de los socios comerciales a los que Estados Unidos decidió aumentarles los aranceles, así como a los que siguió amenazando posteriormente por asuntos como las tensiones en torno a Groenlandia.

Okongo reconoció que las normas del comercio mundial han sido trastocadas por el Gobierno estadounidense, pero recordó enseguida que este país representa el 11 % del comercio mundial y se preguntó: "¿Qué está pasando con el 89 % restante? ¿Pueden los demás países tener capacidad de acción? ¿Podemos intentar actuar? ¿Tenemos que pasar todo el tiempo lamentándonos?".

"Sé que es la mayor economía y que China es la segunda, pero a veces, cuando oigo hablar a la gente, no es así como yo enfoco esto. Estamos de acuerdo, Estados Unidos ha hecho todas estas cosas, pero ¿Pueden las potencias medias unirse y decir que consideran valioso el sistema (multilateral de comercio"?, reflexionó.