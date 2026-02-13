Fiscalía federal en Nueva York presenta cargos contra facción disidente del Tren de Aragua

Indicó además en un comunicado que 21 de los 27 acusados ​habían sido previamente acusados de 12 delitos a los que se suman los que hoy presentó la Fiscalía federal para el Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan. De los seis presuntos pandilleros a los que la Fiscalía presentó nuevos cargos hoy, cinco también están bajo custodia de las autoridades.

De acuerdo con las nuevas acusaciones, en abril de 2024, Yender Mata, Ervin Hernández, y Kerlyn Nataly Pérez asesinaron a tiros a José Bisbal Pina y Adrián Mendoza Istúriz en El Bronx.

Anti-Tren, integrada casi exclusivamente por exmiembros y socios de la banda de origen venezolano TDA, operaba en toda la ciudad de Nueva York, incluyendo los distritos de El Bronx y Queens, así como en Nueva Jersey y en otras partes del país, incluyendo Illinois y Washington, señala además la acusación, según el comunicado.

La organización se dedicaba al tráfico de personas y la trata de mujeres jóvenes traídas hacia Estados Unidos a cambio de deudas que estas pagaban mediante el trabajo sexual. Para exigir este cumplimiento eran amenazadas con asesinarlas y a sus familias, las agredían y rastreaban y secuestraban a las que intentaban huir.

La acusación contra los miembros del TDA, que EEUU declaró organización terrorista extranjera, detalla que cometieron, conspiraron, intentaron y amenazaron con cometer actos de violencia, incluyendo asesinatos y agresiones para proteger y expandir sus operaciones, resolver disputas internas, tomar represalias contra organizaciones rivales, incluido el propio Tren de Aragua, y mantener el control sobre las víctimas de trata sexual.

Los miembros y asociados de Anti-Tren también traficaron con sustancias controladas, cometieron robos y obtuvieron, poseyeron, traficaron y usaron armas de fuego y municiones y enfrentan un máximo de cadena perpetua.

Hasta la fecha, la Fiscalía para el distrito Sur de Nueva York ha acusado a aproximadamente 38 miembros o asociados de TDA y Anti-Tren.