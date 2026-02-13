Frederiksen mantiene una reunión "constructiva" con Rubio sobre Groenlandia

"Charla constructiva con el secretario de Estado Marco Rubio junto con Jens-Frederik Nielsen, presidente del Naalakkersuisut (Gobierno groenlandés), en la Conferencia de Seguridad de Múnich. El trabajo continuará como se ha acordado en el grupo de trabajo de alto nivel", escribió Frederiksen en su cuenta oficial en X.

Nielsen también hizo referencia a la reunión y colgó una foto de los tres en su cuenta en Facebook.

"Me reuní hace poco con el ministro de Exteriores Marco Rubio junto con la primera ministra Mette Frederiksen. Se subrayó que las conversaciones que se están manteniendo son el camino adecuado en adelante y los intereses de Groenlandia fueron resaltados de nuevo de forma clara", escribió Nielsen.

El renovado interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en hacerse con Groenlandia, apelando a razones de seguridad, provocó una crisis entre Washington y Copenhague.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Trump anunció a finales de enero un preacuerdo con la OTAN sobre la isla ártica, que contribuyó a empezar a rebajar la tensión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Altos funcionarios de Dinamarca, Groenlandia y EE.UU. celebraron días después una primera reunión del grupo de trabajo acordado previamente para estudiar las preocupaciones de seguridad estadounidenses sin traspasar las líneas rojas de la soberanía danesa y el derecho a decidir de los casi 57.000 habitantes de la isla ártica.