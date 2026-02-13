Frederiksen se reunirá con Rubio en Múnich para discutir sobre Groenlandia

"Hay problemas en Estados Unidos con el viaje de algunos políticos estadounidenses, pero hemos acordado varias reuniones con ellos, incluido el secretario de Estado, también sobre Groenlandia", dijo Frederiksen a la televisión pública DR a su llegada a la conferencia, que se celebrará hasta el domingo.

El presidente autonómico de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, confirmó en declaraciones al canal danés TV2 que participará en la reunión con Rubio y dijo que ésta se celebrará este viernes, aunque el Gobierno danés no ha informado qué día se producirá el encuentro.

"El Gobierno danés y el Naalakkersuisut (Ejecutivo groenlandés) se reunirán con los estadounidenses. Estamos juntos en toda esta discusión sobre nuestra región", dijo Nielsen a su llegada a la conferencia.

El renovado interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en hacerse con Groenlandia, apelando a razones de seguridad, provocó una crisis entre Washington y Copenhague.

Trump anunció a finales de enero un preacuerdo con la OTAN sobre la isla ártica, que contribuyó a empezar a rebajar la tensión.

Altos funcionarios de Dinamarca, Groenlandia y EE. UU. celebraron días después una primera reunión del grupo de trabajo acordado previamente para estudiar las preocupaciones de seguridad estadounidenses sin traspasar las líneas rojas de la soberanía danesa y el derecho a decidir de los casi 57.000 habitantes de la isla ártica.