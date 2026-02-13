FundéuRAE: carnaval, claves para una redacción adecuada

1. El "carnaval" y los "carnavales", mayúsculas y minúsculas

La palabra "carnaval" y su forma plural "carnavales" se escriben con inicial minúscula cuando se refieren a la fiesta popular, excepto si forman parte de un nombre propio. Esto sucede en general con las denominaciones en las que se asocian dichos términos al nombre de la ciudad en la que se celebra el festejo. En ese caso, puede emplearse la inicial mayúscula: "el Carnaval de Río de Janeiro". Se escribe "Carnaval", con mayúscula, cuando se refiere al periodo de tres días que precede al comienzo de la Cuaresma.

Se aplica lo mismo a su sinónimo "carnestolendas", que siempre se usa en plural (no "carnestolenda").

La fiesta con la que se celebra el fin de este periodo en muchos lugares es el "entierro de la sardina", que se escribe con iniciales minúsculas.

3. "Miércoles de Ceniza", en mayúsculas

Los nombres de las festividades, como es el caso de "Miércoles de Ceniza", se escriben con mayúscula. En cambio, se aplica la minúscula en el día de la semana en las denominaciones descriptivas "lunes de Carnaval" y "martes de Carnaval".

4. "La samba" y "el samba"

Aunque generalmente el término "samba" se utiliza como sustantivo femenino, también es válida y de uso frecuente su forma en masculino.

5. Los "blocos" y las "comparsas"

En las informaciones referidas a los carnavales brasileños, se menciona a menudo a los "blocos", agrupaciones que participan en los desfiles. La traducción más aproximada al español es "comparsas"; pero, si se opta por emplear el término original en portugués, lo apropiado es escribirlo en cursiva por tratarse de un extranjerismo. En varios países de América del Sur, los desfiles de carnaval se denominan "corsos", tal como indica el "Diccionario de la lengua española".

6. El término "sambódromo" está bien formado en español

La palabra "sambódromo", con la que se designan las instalaciones destinadas a los desfiles de las escuelas de samba en los carnavales brasileños, es un término bien formado, con la misma pauta que "rockódromo", recogido en el diccionario académico, y no es preciso escribirlo en cursiva ni entrecomillado. Lo mismo cabe decir de "cumbiódromo", escenario de los desfiles en Barranquilla (Colombia), y de "corsódromo".

La forma llana "candombe" (y no la aguda "candombé") es la adecuada para aludir a un 'baile de ritmo muy vivo, de procedencia africana, muy popular todavía en ciertos carnavales de América del Sur', tal y como señala el diccionario académico, y, más en general, a 'una fiesta alegre y bulliciosa' en Argentina, Paraguay y Uruguay, como indica el "Diccionario de americanismos".

8. La "reina" o el "rey infantil", con minúsculas

Tal como indica la "Ortografía de la lengua española", los sustantivos que designan cargos, títulos o dignidades ("rey", "reina", "presidenta", "director"...) se escriben con minúsculas: "El carnaval ya tiene a su reina infantil".

9. "Carnavalear", verbo adecuado

Con el sentido de 'festejar el carnaval', el "Diccionario de americanismos" recoge el verbo "carnavalear". Con este mismo significado, en Argentina se usa "chayar".

10. "Carnavalesco", "carnaválico" y "carnavalero", adjetivos válidos

Para referirse a lo 'perteneciente al carnaval o propio de él', es posible utilizar "carnavalesco", "carnaválico" (que cuenta con poco uso) y "carnavalero". Este último, además, según el "Diccionario de la lengua española", se emplea como adjetivo, pero también como sustantivo, para aludir al 'participante en los carnavales o muy aficionado a ellos'.

11. "Confeti", adaptación de "confetti"

La voz "confeti", escrita con una sola "t", es la preferible en español para aludir a los pequeños papeles de colores que se lanzan durante los festejos.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.