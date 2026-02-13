FundéuRAE: "Coímbra", nombre en español

Sin embargo, en algunos medios se ve la grafía portuguesa, como en los siguientes ejemplos: "Coimbra, al borde de la inundación del siglo", "Portugal inicia las primeras evacuaciones en Coimbra" o "Portugal desaloja a la población en Coimbra".

Como señala el "Diccionario panhispánico de dudas", en español la grafía adecuada de este topónimo es "Coímbra", con tilde por contener un hiato de vocal abierta átona ("o") y vocal cerrada tónica ("i").

Por tanto, en las frases del principio, lo indicado en las informaciones en español habría sido escribir "Coímbra, al borde de la inundación del siglo", "Portugal inicia las primeras evacuaciones en Coímbra" y "Portugal desaloja a la población en Coímbra".

El gentilicio es "conimbricense", aunque también es válido "coimbricense", ambos recogidos en el "Diccionario de la lengua española".

