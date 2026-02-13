Grossi ve posible un acuerdo de inspecciones con Irán, pero será "terriblemente difícil"

Grossi señaló que los inspectores del OIEA regresaron a Irán tras los ataques de junio del año pasado de Israel y EEUU, en la denominada 'guerra de los 12 días', pero precisó que todavía no han podido acceder a ninguno de los emplazamientos bombardeados.

Volver a un sistema de inspecciones internacionales es "absolutamente posible y terriblemente difícil", sostuvo, antes de advertir de que tras los bombardeos el programa nuclear iraní ha cambiado "radicalmente" por la destrucción o el grave deterioro de sus infraestructuras.

Grossi indicó que existe con Teherán un diálogo "imperfecto, complicado y extremadamente difícil" y aseguró que el momento es "crucial", con la posibilidad de avances "en los próximos días", más que en "semanas o meses".

Según el diplomático argentino, cualquier acuerdo futuro deberá basarse no solo en "lo que queda" sobre el terreno, sino sobre todo en qué tipo de programa nuclear puede surgir a partir de la situación actual.

"No será como lo que teníamos en junio o mayo", dijo, sobre la situación anterior a los bombardeos, al prever que ya no existe el "impresionante" entramado de instalaciones vinculadas a distintas fases del ciclo del combustible nuclear en lugares como Isfahán, Natanz o Fordo.

Grossi recalcó que Irán, como Estado parte del Tratado de No Proliferación (TNP), tiene derecho a actividades nucleares con fines pacíficos, pero subrayó que también debe existir un sistema de verificación creíble de sus actividades.

"Sabemos perfectamente qué hay que verificar y cómo hacerlo", afirmó Grossi, antes de añadir que, si continúan los avances, podría verse "luz al final del túnel".