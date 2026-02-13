Israel mata a dos supuestos terroristas al norte de la Franja de Gaza

"Inmediatamente después de la identificación, aviones de la Fuerza Aérea atacaron el edificio para eliminar la amenaza", indica el comunicado castrense donde se añade que la operación culminó con la muerte de los dos presuntos milicianos.

Las FDI no ofrecieron detalles de la supuesta vinculación de las dos personas abatidas con alguna milicia gazatí.

Desde el alto el fuego, en vigor desde hace cuatro meses, cerca de 590 personas han muerto y más de 1.500 han resultado heridas por ataques del Ejército israelí, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza; que ya sitúa en más de 72.000 el total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023.

Casi a diario y pese a la tregua, Israel bombardea de forma esporádica o dispara contra palestinos que -alega- se acercan demasiado a las tropas replegadas en la línea amarilla; esta demarcación no explícita en la que siguen apostadas y desde donde aún controlan militarmente más de la mitad del enclave.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otra parte, en otras ocasiones Israel ha comunicado enfrentamientos con milicianos palestinos en Gaza, especialmente si alguno de sus soldados resultaba herido, respondiendo con una brutal oleada de ataques.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado 4 de febrero, Israel mató a 24 palestinos, entre ellos seis niños y un paramédico, en una serie de ataques por toda la Franja después de que un soldado israelí resultara herido en el norte de Gaza.