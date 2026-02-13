La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 1,25 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una baja del 1,51 % para quedar en 114.991.994,63 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las Sociedad Comercial Del Plata (-3,82 %), Grupo Financiero Galicia (-3,30 %) y Banco BBVA Argentina (-3,05 %).

En tanto, cerraron en terreno positivo los papeles de Ternium Argentina (+3,45 %), Aluar (+3,01 %) y Transener (+2,50 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares cerraron con ligeras mejoras del 0,1 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina fue 519 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió a 1.420 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, y también incrementó su valor en la plaza oficial mayorista, a 1.399,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo estable en 1.440 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó en 1.473,06 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió a 1.423,60 pesos por unidad.

El lunes y el martes próximo serán festivos en Argentina y los mercados no operarán por lo que no tendremos información ni cambiaría ni bursátil desde Buenos Aires.