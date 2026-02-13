La bolsa de São Paulo avanza un 1,84 % semanal tras un nuevo récord

El Ibovespa, índice de referencia de la bolsa paulista, cerró este viernes con 186.464 puntos básicos, después de retroceder un 0,69 % durante la sesión.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,57 % frente al dólar, que acabó la jornada negociado a 5,22 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Durante la semana, los inversionistas reaccionaron con optimismo a las declaraciones del Banco Central de Brasil sobre un posible recorte de la alta tasa de interés actual en la próxima reunión, lo que llevó a la bolsa a batir un máximo histórico el miércoles.

Hoy, sin embargo, la petrolera estatal Petrobras y el gigante minero Vale, los dos principales valores del parqué, cayeron un 0,6 % y un 2,7 %, respectivamente.

Las empresas que más perdieron durante la sesión fueron la agencia de viajes CVC (-5,4 %) y la tecnológica LWSA (-4,9 %).

Por el contrario, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron los títulos de la energética Eneva (+8 %) y los de la empresa de beneficios para empleados Meliuz (+5,1 %).

El volumen financiero operado en el parqué rondó los 33.500 millones de reales (unos 6.400 millones de dólares / 5.400 millones de euros), en 4,5 millones de operaciones.