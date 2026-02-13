La Bolsa española baja el 1,25 % en su cuarta jornada de caídas

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, que encadena cuatro sesiones consecutivas de pérdidas, retrocedió 224,5 puntos, ese 1,25 %, y terminó en 17.672,4 puntos.

En el cómputo semanal, la Bolsa española ha bajado el 1,51 % en su peor semana en casi tres meses, aunque en lo que va de año avanza el 2,11 %.

El selectivo español abría este viernes con dudas, lastrado por los retrocesos de la víspera en Wall Street, derivados del temor al impacto negativo del avance de la inteligencia artificial (IA) en el mundo de los negocios, y conseguía incluso entrar en terreno positivo, pero hacia el mediodía se daba la vuelta y mantuvo ese tono negativo hasta el cierre.

De los grandes valores, la petrolera Repsol avanzó el 1,89 %, el tercer mayor ascenso de la tabla, y la energética Iberdrola subió el 0,25 %. Por el contrario, el BBVA cedió el 3,44 %, la tercera mayor caída; el Banco Santander, el 2,56 %; Telefónica, el 0,94 %; y la multinacional textil Inditex, el 0,7 %.

