La Fiscalía brasileña denuncia a policías por obstrucción en la causa de Marielle Franco

El Ministerio Público defendió en sus alegaciones, enviadas este mismo viernes a la Corte Suprema, que existen pruebas de que los denunciados actuaron "de forma sistemática" para desviar el foco de las autoridades y proteger a los responsables de este crimen, que causó una gran conmoción internacional.

Se trata de los policías Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, Giniton Lages y Marco Antonio de Barros Pinto, que se suman a otros señalados dentro de la causa para dilucidar el atentado en el que también fue murió el chofer de la concejala, Anderson Gomes.

De acuerdo con la denuncia, estos tres miembros de las fuerzas de seguridad, junto a otros que aún no son citados en la denuncia, "formaron una asociación criminal" en el estado de Río de Janeiro "para garantizar la impunidad" de homicidios perpetrados por organizaciones criminales.

El grupo "mantenía control, directo o indirecto" sobre diversas investigaciones relacionadas a delitos cometidos en el estado por mafiosos o delincuentes, y se apropiaba de ellas con el fin de desaparecer u ocultar pruebas, incriminar a terceros inocentes, articular testimonios falsos y realizar diligencias estériles.

En paralelo, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal juzgará el próximo 24 y 25 de febrero la acción penal contra los cinco acusados de planificar el crimen, entre ellos el exdiputado federal, João Francisco Brazão, más conocido como "Chiquinho"; y su hermano, que ejercía como consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro.

Los cinco sujetos enfrentan cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio contra la asesora Fernanda Chaves, quien sobrevivió al ataque.

Según las investigaciones hasta el momento, el atentado a tiros contra el carro en el que viajaba Marielle Franco tuvo una clara motivación política.

Franco estaba afiliada al Partido Socialismo y Libertad (PSOL), tenía 38 años, era negra, lesbiana, nacida en una favela y toda su actividad política se volcó a la defensa de los derechos humanos y el combate a los grupos mafiosos que controlan esas barriadas populares en Río de Janeiro.