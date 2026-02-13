La inflación interanual en EE.UU. se modera hasta el 2,4 % en enero

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de la energía y los alimentos, también bajó, hasta el 2,5 %, una décima menos que el mes anterior, a tono con las expectativas de los analistas, que pronosticaban un impacto moderado de la política arancelaria del presidente Donald Trump sobre los precios.

El IPC, publicado con dos días de retraso debido al breve cierre parcial de Gobierno federal de inicios de este mes, no llega al 2,5 % interanual pronosticado por los expertos, aunque se mantiene por encima de la meta que la Reserva Federal (Fed) utiliza como referencia para sus decisiones sobre política monetaria.

En términos mensuales, la inflación subió un 0,2 % en el primer mes del 2026, después del incremento del 0,3 % en diciembre.

La inflación subyacente registró un aumento intermensual del 0,3 %, una décima más que el mes anterior, reveló el reporte del BLS.

El índice de la vivienda, que aumentó un 0,2 % en enero, se mantuvo como el principal impulsor de la crecida mensual de la inflación en Estados Unidos, aunque reflejó una caída con respecto al 0,4 % de diciembre.

El precio de alimentos aumentó un 0,2 % durante enero, al mismo nivel que el índice de alimentos en el hogar, mientras que el de alimentos fuera del hogar subió un 0,1 %.

Estos aumentos fueron parcialmente compensados ​​por el decrecimiento en los costes de energía, que cayó un 1,5 % en enero, debido sobre todo a la disminución del 3,2 % mensual de los precios de la gasolina.

En términos interanuales, el índice de energía disminuyó un 0,1 %, mientras que el de alimentos aumentó un 2,9 %.

Las tarifas aéreas, el cuidado personal, la recreación, la atención médica y las comunicaciones estuvieron entre los índices que aumentaron en enero.

Entre los que disminuyeron se incluyen los índices de automóviles y camiones usados, muebles y operaciones del hogar, y seguros de vehículos.

La inflación, junto a los datos de desempleo y el producto interior bruto (PIB), es clave para evaluar la salud de la economía y le sirve a la Fed para tomar decisiones en materia de política monetaria.