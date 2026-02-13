La inflación se situó en enero en el 0,4 % en República Dominicana impulsada por alimentos

Según el emisor, la variación del IPC mensual se explica principalmente por los incrementos registrados en el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, el cual aportó el 45,68 % de la inflación observada en enero e incrementó su precio un 0,68 % .

Además, en la inflación también tuvieron influencia los gastos en restaurantes y hoteles, que subieron un 1,13 %, educación (1,79 %), bienes y servicios diversos (0,34 %) y vivienda (0,26 %).

Por el contrario, los precios en el grupo de transporte disminuyeron un 0,28 %, contribuyendo a atenuar la magnitud del crecimiento del índice general, indicó la entidad.

Por su parte, la inflación subyacente interanual se situó en un 4,89 %. Este indicador excluye artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La inflación cerró en 4,95 % en el 2025 en la República Dominicana, dentro de los parámetros del programa monetario de 4,0 % ± 1,0 % por 32 meses consecutivos.