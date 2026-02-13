La jefa de la Misión de la ONU en RD del Congo trata con el rebelde M23 el alto el fuego

"Nuestras conversaciones con el AFC/M23 se centraron principalmente en la aplicación concreta del mecanismo de seguimiento y verificación del alto el fuego, de conformidad con el acuerdo firmado", señaló a los medios tras su reunión con los dirigentes rebeldes en Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte (noreste), bajo control del grupo M23.

Durante el encuentro, subrayó la importancia de que los compromisos contraídos en el acuerdo de alto el fuego se traduzcan "rápidamente" en disposiciones operativas "claras, creíbles y verificables" sobre el terreno.

"La implementación del alto el fuego será gradual, en base a los acuerdos firmados dentro del marco acordado y las garantías de seguridad para el personal y los recursos de la ONU", añadió la jefa de la Monusco.

Por último, incidió en que la reanudación progresiva de las actividades aeroportuarias es una "señal importante" que contribuye a fortalecer la confianza entre el M23 y el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC).

Mientras tanto, el secretario permanente del AFC/M23, Benjamin Mbonimpa, indicó que el Mecanismo Conjunto de Verificación Ampliado Plus (EJVM+) servirá para coordinar la logística y garantizar el "buen funcionamiento" del proceso para restablecer la paz entre los rebeldes y el Ejército congoleño.

El líder rebelde destacó que seguirán respetando el alto el fuego a pesar de que Kinsasa, según aseguró, "haya violado el alto el fuego" este mismo viernes por la mañana.

Van de Perre llegó este jueves a Goma, donde anunció a la prensa que la Monusco desplegará "en los próximos días" una primera misión de reconocimiento aéreo en Uvira, ciudad en la que, precisamente, se auspició el alto el fuego.

El anuncio llegó después de que el Gobierno congoleño y el M23 alcanzasen el pasado día 2 un acuerdo de alto el fuego auspiciado por Catar en Uvira.

El pasado diciembre, el M23 se retiró de esa estratégica ciudad (provincia de Kivu del Sur), situada a orillas del lago Tanganica y fronteriza con Burundi, tras tomarla en una rápida ofensiva.

La ofensiva rebelde en esta región rica en minerales ocurrió después de que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Desde entonces, ambos se han acusado mutuamente de violar ese pacto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU.