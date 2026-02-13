La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve con 'Donde termina el verano'

El jurado, integrado por Sergio Bang, Laura Barrachina, Adolfo García Ortega, Santiago Roncagliolo y la editora de Seix Barral Elena Ramírez, reconoció de manera unánime la obra de Correa.

Todos ellos destacaron que la obra está "narrada con una técnica asombrosa y la dosis justa de suspense y emoción para mantener en vilo al lector".

Asimismo, subrayaron que 'Donde termina el verano' pone en el centro de la trama "cómo la lealtad está por encima de la ley en una comunidad sin piedad hacia los más débiles".

A la 68 edición del premio, que debía celebrarse este jueves y fue cancelado por la alerta meteorológica que afecta a gran parte de España y en especial a la región donde se encuentra Barcelona, concurrió la cifra récord de 1.218 manuscritos originales.

La mitad de ellos procedía de España y una "parte muy significativa" de Latinoamérica.