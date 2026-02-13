La ONU celebra fin hostilidades en noreste Siria y pide a Israel que respete su soberanía

"Hasta ahora, las hostilidades han terminado y el trabajo sobre un plan de implementación ha avanzado de manera positiva", aseguró Cordone durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Oriente Medio.

El enviado felicitó a las partes por el pacto sellado el pasado 30 de enero que, según dijo, "prevé un proceso gradual de integración militar y administrativa", así como el "retorno de los desplazados y los derechos civiles y educativos de los kurdos sirios".

Este acuerdo, que sucede a uno anterior que colapsó por la vuelta de los enfrentamientos entre ambos, recoge que las fuerzas de ambos bandos deberán retirarse de todas las líneas cero y se procederá a formar una nueva división.

Durante su intervención, recordó las fumigaciones aéreas con las que Israel ha dañado cultivos y pastos sirios y pidió que se respete "el derecho internacional, la soberanía y la integridad territorial" del país.

"Pedimos a Israel que se retire de las zonas que ocupa en violación del Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974. Y apoyamos la búsqueda de acuerdos de seguridad mutuamente aceptables entre Israel y Siria", añadió.

El alto funcionario avanzó que el próximo paso para la transición política en Siria es la formación de la Asamblea Popular con los resultados de la consulta que tuvo lugar en octubre de 2025 y con los de las elecciones que tendrán lugar en la provincia de Raqqa en las próximas semanas, según el Comité Supremo para las Elecciones del país.

"Reiteramos la importancia de garantizar que las regiones y los diversos grupos de Siria estén representados de manera significativa en la Asamblea Popular", agregó Cordone.

Además, instó a las partes a que investiguen "las denuncias de abusos contra civiles y combatientes por igual, y a que hagan rendir cuentas a los responsables".

Por su parte, Lisa Doughten, directora de la División de Financiación y Divulgación de la OCHA, alertó de que tras los enfrentamientos y las operaciones militares del pasado mes, miles de personas han huido de sus hogares y aunque muchas han podido regresar, 130.000 siguen refugiadas. Más del 90 % mujeres y niñas.

Doughten señaló que hay "indicios de mejora" en algunos de los suministros pero que la situación aún no está resuelta.

Según la directora, Siria puede superar la crisis humanitaria que atraviesa si recibe apoyo diplomático, para agilizar los procesos y evitar más violencia; una mayor inversión centrada en la recuperación y el desarrollo; y si se preserva la financiación humanitaria vital a corto plazo.