La palestina Hiam Abbass defiende en la Berlinale el lado político del arte

"Vivimos en un periodo muy difícil, en el que tanto los occidentales como los árabes nos enfrentamos de forma muy dura con los fascismos", afirmó en una rueda de prensa en el festival, en el que presentó en la competición por el Oso de Oro el filme 'À voix basse', de la tunecina Leyla Bouzid.

Con una larga carrera de más de tres décadas a sus espaldas, la actriz palestina, con ciudadanía israelí y francesa, considera que con el tiempo y la experiencia se evoluciona y para ella ahora lo más importante es interpretar papeles con los que se pueda identificar.

"Hoy más que nunca estoy obligada a ser política, el arte no es solo arte", afirmó para defender un filme crítico por la represión de la homosexualidad en Túnez, donde se considera un delito.

Como artista ella está interesada en sacar temas que provoquen emociones o que planteen dudas sobre las certidumbres de la vida. "Trato de construir mi carrera de forma que me represente; más que nunca hoy miro los papeles que pueda defender y estar orgullosa".

Uno de esos papeles es el que interpreta en 'À voix basse', donde es una doctora de prestigio y madre de Lilia (Eya Bouteraa), una joven ingeniera que regresa a Túnez para el funeral de su tío y lo hace acompañada de su novia, una relación que su familia no conoce.

Para Bouzid es una película hecha "con mucha sinceridad, que apela a la tolerancia y que no pretende ser provocadora".

"Siempre me ha interesado en el cine que hago la mezcla de lo personal y lo político y ahondar en cómo lo político influye directamente en la vida de las personas", precisó la realizadora.

En este filme lo que muestra es la criminalización de la homosexualidad en Túnez, un problema que se ha agravado en los dos últimos años. Para contarlo, ella se ha querido centrar en la parte más íntima a través de las relaciones familiares.

"Creo que el filme refleja cosas que ocurren entre la población árabe y era importante mostrar a esta pareja de mujeres que se aman también en un país árabe", apuntó la cineasta, que en el elenco contó con una colega suya, Selma Baccar, que debuta así como actriz.

"Si acepté este papel fue sobre todo por mi amistad con Leyla y por convicción de apoyar este tipo de temática", dijo Baccar, para quien era importante "sacar a la luz esa hipocresía social y hablar de cosas que conciernen a la libertad y la elección de cada persona".

Al respecto, otra de las actrices del filme, Fériel Chamari, apuntó que "los seres humanos tienen que hablarse entre ellos, sin importar el color, la sexualidad ni la religión".