La producción industrial de Colombia creció un 0,5 % en 2025

El Índice de Producción Industrial (IPI) de 2025 estuvo impulsado principalmente por las variaciones positivas de la industria manufacturera, que aumentó un 1,9 %; el suministro de electricidad y gas, con un alza del 1,6 %, y la captación, tratamiento y distribución de agua, que creció un 1,3 %.

"En contraste, el sector de explotación de minas y canteras registró una disminución de 5,3 %", añadió el DANE en un comunicado.

Por actividades industriales, las que más crecieron en el año fueron la fabricación de otros tipos de equipo de transporte (33,8 %), la confección de prendas de vestir (8,8 %) y la elaboración de productos alimenticios (3,9 %).

Las mayores caídas se registraron en la extracción de hulla o carbón de piedra (-7,6 %), la fabricación de productos metalúrgicos básicos (-8,3 %) y la extracción de petróleo crudo y gas natural (-4,5 %).

Por otra parte, en diciembre la producción industrial presentó una variación anual de -0,2 %, con descensos en la manufactura y la minería, aunque el resultado acumulado del año permitió cerrar 2025 en terreno positivo tras la contracción del 1,7 % registrada en 2024.