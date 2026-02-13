La Protección Civil portuguesa contempla nuevas evacuaciones por crecida del río Mondego

El oficial de Operaciones de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa Rui Oliveira explicó en declaraciones a EFE que este número se sumaría a las casi 3.600 personas que ya fueron desalojadas el miércoles a la altura de las localidades de Coimbra, Montemor-o-Velho y Soure antes de que se desbordara ese río.

"Hay algunas perturbaciones que afectan a algunas localidades. Dado el pronóstico de crecidas sostenidas, nos mantenemos alerta y estamos considerando la evacuación de 9.000 personas más", precisó Oliveira.

Las posibles evacuaciones se desarrollarían en localidades ubicadas "en la periferia de Coimbra".

Por otro lado, se mantienen alerta ante posibles nuevas inundaciones en la cuenca del Tajo, que también se encuentra bajo vigilancia por el nivel del caudal.

Aun así, Oliveira aseguró que la situación actualmente "está más tranquila" en el país, ya que no llovió tanto como habían previsto durante la pasada noche.

Según sus datos, la ANEPC registró durante la noche 92 incidencias, "mayoritariamente" relacionadas con caídas de árboles e inundaciones.

"Teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas, se espera una calma (para este viernes). Esto podría ser una buena señal. Sin embargo, los caudales se mantendrán bastante elevados y se está monitorizando la situación", añadió Oliveira, que no quiso anticiparse a las previsiones para el fin de semana.

Debido a las condiciones meteorológicas, este viernes se encuentra interrumpida la conexión ferroviaria entre Lisboa y Oporto, habiendo también limitaciones en los servicios regionales de algunos puntos del país.

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) ha colocado esta jornada en nivel de aviso naranja (el segundo más grave de un total de cuatro) todo el litoral por fuerte oleaje marítimo, mientras que hay aviso amarillo en todo el territorio por viento o lluvias.