La tradicional feria de Texcoco apuesta de nuevo por los toreros mexicanos

Otra entrega más en la que la Feria Internacional del Caballo apuesta por talento nacional en su programación. Don Bull Productions, empresa del líder sindical mexicano Pedro Haces, quien es socio de Simón Casas, empresario de la plaza de toros de Madrid, presentó los cinco carteles que conformarán Texcoco 2026.

Entre el sábado 14 de marzo y el sábado 11 de abril, en la plaza Silverio Pérez, harán el paseíllo, entre otros, tres espadas anunciados en la próxima Feria de San Isidro.

El número uno del escalafón mexicano Ernesto Javier 'El Calita', el michoacano Isaac Fonseca y el joven Bruno Aloi.

Para 'El Calita' Texcoco es terreno abonado pues en la citada plaza ha obtenido distintos triunfos. La pasada feria logró cortar dos orejas tras el indulto de un toro de Julian Hamdan.

Fonseca también tiene tomada la medida a los aficionados de la localidad del Estado México. Tres orejas fue el saldo de su comparecencia en 2025.

Aloi en su primera campaña como torero y antes de ir a Madrid a confirmar de la mano de Andrés Roca Rey y Diego Urdiales, el 28 de mayo, lidiará en una plaza en la que cortó una oreja como novillero en 2024.

Otros espadas destacados en México y presentes en Texcoco son Héctor Gutiérrez y Juan Pablo Sánchez.

En el apartado ganadero las incógnitas de San Pablo, Asunción y El Batán son lo más atractivo. La Feria de Texcoco es una oportunidad de ver toros para la afición de la capital del país por su proximidad.

La capital del país, con la Monumental Plaza México como emblema taurino. sigue sin actividad taurina desde que se promulgó la ley que obliga a dar las llamadas “corridas sin sangre” hace casi un año, el 13 de marzo pasado .

Sábado 14 de marzo. Toros de Gómez Valle para José Mauricio, Arturo Saldívar y Fermín Espinosa 'Armillita IV'.

Sábado 21. Corrida mixta de Los Ángeles Taurinos. Toros de La Asunción y novillos de Espíritu Santo para el rejoneador André, Luis David, André Lagravere 'El Galo' y la novillera Miriam Cabas.

Sábado 28. Toros de Vistahermosa para Ernesto Javier 'Calita', Arturo Gilio y Bruno Aloi.

Sábado 4 de abril. Toros de San Pablo para Octavio García 'El Payo', Héctor Gutiérrez y Eduardo Neyra que toma la alternativa.

Sábado 11. Toros de El Batán para Juan Pablo Sánchez, Sergio Flores e Isaac Fonseca.