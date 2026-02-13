La vida del legendario pianista Bill Evans, en un ejercicio estético en la Berlinale

Protagonizada por el noruego Anders Danielsen Lie, conocido principalmente por 'The Worst Person in the World' ('La peor persona del mundo', 2021), el filme está dirigido por Grant Gee, todo un especialista de vídeos musicales para Radiohead, Blur o Nick Cave.

Y eso es algo que se nota en una película que lo apuesta todo a la estética, con un bonito blanco y negro en la parte de la narración que se desarrolla en los sesenta, y en color la de los últimos años de la vida de Evans (1929-1980).

Danielsen reconoció en una rueda de prensa en la Berlinale que muchas veces pensó que Evans tomaba malas decisiones, algo que queda claramente reflejado en sus comportamientos autodestructivos. "Pero a la vez disfrutaba de la vida y decía que nunca había tenido un momento infeliz al piano, lo que de alguna manera contradice el caos absoluto que era su vida".

"Como actor, no quiero tener que defender las elecciones de mis personajes, no soy alguien que juzgue a mis personajes", resaltó el realizador noruego, que también apuntó la necesidad de tomar distancia de profesiones tan absorbentes como las de músico o actor.

Él ha decidido ahora hacer una pausa en su carrera para dedicarse a otros proyectos diferentes al cine. "No solo porque es agotador, también porque tienes que reflexionar sobre lo que haces y su significado".

Aunque el filme, más que en la faceta de pianista de Evans, se centra en su vida personal, en sus demonios interiores y en sus fallidas relaciones, con su hermano, con su mujer Elaine -que también se suicidó- o con su padre -interpretado por Bill Pullman-.

Una película que tardó casi una década en hacerse realidad y para la que el director tenía muy claro desde el principio el uso alterno del blanco y negro y del color para marcar las distintas etapas.

Todo empezó, explicó Gee, con una vieja foto de Evans que le hizo preguntarle quién era ese hombre que se escondía detrás del genio.