Líder estudiantil venezolano denuncia persecución tras protesta por presos políticos

A través de un video publicado en X, Suárez explicó que el vehículo los persiguió desde el momento que salieron de la UCV, por la autopista Gran Cacique Guaicapuro, una de las principales de Caracas, así como por las urbanizaciones de El Rosal y Altamira, en el este de la capital venezolana.

El líder estudiantil indicó que decidió regresar a la universidad y cuando ingresó a la oficina de seguridad de la casa de estudios, el vehículo se retiró.

"Nosotros hacemos responsable al Estado, a la señora Delcy Rodríguez, de cualquier cosa que nos pueda suceder", añadió.

Suárez dijo que esta acción se da luego de la manifestación en la UCV, con motivo del Día de la Juventud, en la que los estudiantes exigieron la libertad de todos los presos políticos en el país.

"A nosotros no nos asusta esto y no crean que van a lograr desmovilizarnos", apuntó.

Este jueves, el movimiento estudiantil venezolano marchó en varias ciudades del país para exigir libertad de todos los presos políticos.

Cientos de personas se congregaron en la UCV, la principal del país, donde dirigentes estudiantiles y ciudadanos se movilizaron dentro y en las afueras del campus en Caracas, en lo que representa una de las movilizaciones opositoras con más convocatoria desde hace poco más de un año.

Suárez aseguró que seguirán presionando "hasta que se restituyan todos los derechos civiles y políticos", mientras pidió que "cese la persecución" y lograr "garantías" que lleven al país a una "transición democrática".

El pasado 27 de enero, el estudiante de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos confrontó a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien se encontraba en las inmediaciones del campus, para exigirle la liberación de todos los presos políticos en el marco del proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero.

La ONG Foro Penal ha verificado 431 liberaciones hasta el 10 de febrero, mientras que estima que aún hay más de 600 encarcelados.

Este jueves, el Parlamento de Venezuela -controlado por el chavismo- aplazó para la próxima semana la segunda y última discusión sobre el proyecto de ley de amnistía para los casos de presos políticos desde 1999, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.