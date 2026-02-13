Líder opositor agradece al Parlamento Europeo su condena de la "farsa electoral" en Uganda

"Muy agradecido al Parlamento Europeo por debatir la situación en Uganda y aprobar una resolución muy importante que condena la farsa electoral, así como las posteriores violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de (el presidente Yoweri) Museveni", indicó Bobi Wine en su cuenta de la red social X.

La resolución europea supone "sumar sus voces a las de los millones de personas oprimidas" en el país, y muestra que el mundo "está observando" y que en el futuro habrá "rendición de cuentas por los crímenes cometidos" contra la población ugandesa, subrayó el líder opositor.

El documento emitido por el Parlamento Europeo considera que las elecciones celebradas en Uganda el pasado 15 de enero se vieron "empañadas por abusos, graves restricciones al espacio cívico, intimidación generalizada de figuras de la oposición, fraude, violencia y un apagón nacional de Internet", por lo que se incumplieron los "estándares democráticos fundamentales".

Asimismo, incluye las informaciones sobre la suspensión "arbitraria" de organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos humanos y críticas con el Gobierno en días previos a los comicios, tras lo que fueron objeto de persecución.

El organismo también condenó la "brutal represión" contra los miembros de la oposición, periodistas y manifestantes, con "más de 400 arrestos arbitrarios" antes de las elecciones y "cientos más después", además de denuncias de tortura y malos tratos.

Del mismo modo, rechazó el cerco policial impuesto en los alrededores de la casa de Bobi Wine, quien se encuentra en paradero desconocido desde la celebración de las elecciones, que dieron el triunfo a Museveni.

En el operativo, que dura desde el 16 de enero, la esposa del opositor Barbie Kyagulanyi, fue hospitalizada el 24 de enero como consecuencia de un asalto a la vivienda, incidente que ocurrió después de que el jefe de las Fuerzas de Defensa de Uganda, el general Muhoozi Kainerugaba, afirmase días antes que reza para que el Ejército mate a Bobi Wine.

Los parlamentarios europeos también denunciaron el asesinato de Mesach Okello, simpatizante de la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), que lidera Bobi Wine, durante una manifestación pacífica, así como la desaparición de líderes regionales del partido tras las elecciones.

Asimismo, instaron a Uganda a liberar de forma incondicional a todos los detenidos de forma arbitraria, incluido al histórico opositor Kizza Besigye, quien fue "trasladado ilegalmente" desde Kenia y lleva detenido desde noviembre de 2024 mientras se enfrenta a un juicio por traición.

Finalmente, el Parlamento Europeo pidió a los Estados miembros y a los organismos regionales ser críticos con las autoridades ugandesas, revisar la cooperación y la asistencia con el país y realizar investigaciones independientes e imparciales sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por dirigentes políticos y militares ugandeses.

Museveni, de 81 años y en el poder desde 1986, obtuvo el 71,65 % de los votos en las elecciones del 15 de enero, logrando así un séptimo mandato de cinco años, según la Comisión Electoral.

Bobi Wine, de 43 años, quedó en segundo lugar con el 24,72 % de los sufragios.

Pero el opositor rechazó estos resultados y denunció un "fraude masivo" en las elecciones, celebradas en medio de un apagón de internet y tras meses de represión de la disidencia.