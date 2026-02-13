Malasia crece un 5,2 % en 2025 impulsada por las exportaciones y la demanda interna

El anuncio sobre la expansión del PIB en 2025, que supera la horquilla de crecimiento estimada previamente, de entre el 4 y el 4,8 %, llega después de que la economía malasia registrara un aumento del 6,3 % en el último trimestre (octubre-diciembre) del año, apuntó la entidad en un comunicado.

"El crecimiento del gasto de los hogares fue mayor, impulsado por condiciones positivas en el mercado laboral (...). Las exportaciones continuaron fortaleciéndose, impulsadas principalmente por los bienes eléctricos y electrónicos", señala el texto.

El turismo también contribuyó al crecimiento, después de que Malasia registrara en 2025 un récord histórico de llegadas al país, con 42,2 millones de visitantes internacionales.

"Se espera que este impulso de crecimiento –económico– continúe en 2026", remarcó en el texto el gobernador del banco central, Abdul Rasheed Ghaffour. Para este año, el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, estimó que el PIB crecería entre un 4,5 y un 5 %.

El banco central augura que la constante demanda mundial, en particular de bienes de consumo y de entretenimiento, respaldará el rendimiento de las exportaciones malasias; y que el crecimiento del sector turístico continuará animando la expansión.

En el ámbito interno, el crecimiento se verá influenciado por el aumento en los salarios y por incentivos económicos aprobados por el Gobierno.

La entidad espera que la inflación, que se mantuvo en el 1,3 % el año pasado, continúe moderada en 2026.

El desempeño de la economía de Malasia contrasta con el de otras naciones asiáticas que enfrentan una demanda interna débil, como la vecina Tailandia, que prevé crecer en 2026 a su ritmo más lento en tres años, un 2 %.

Mientras, persiste la incertidumbre comercial global en el contexto de la política arancelaria aplicada por Estados Unidos.