María Stepánova: "Es imposible derrocar a Putin desde dentro o por revolución popular"

Stepánova, que participa en Barcelona en un programa de residencias internacionales, así lo indicó en un encuentro con periodistas, en el que también reflexionó sobre los exiliados y quienes se desplazan más allá de las fronteras de su país natal para buscar nuevas oportunidades en otros.

La autora de 'En memoria de la memoria', Premio Gran Libro de Rusia y finalista del Booker Internacional en 2021 y del Prix Médicis en 2022, se mostró pesimista sobre posibles cambios en su país, donde tampoco ve factible el triunfo de una "revolución popular".

A diferencia de lo que ocurrió en 2014 en Ucrania con el denominado 'Euromaidán', cree que todas las revoluciones que se han intentado en el siglo XXI en países como Irán, donde "Estados Unidos alentó las protestas y después los ha abandonado", o en Hong Kong, aunque cuantitativamente "contaron con mucha gente para introducir cambios, fracasaron".

Respecto a la guerra en Ucrania, se mostró partidaria de "no intentar entender al agresor", porque "fue Rusia el país que inició la agresión contra Ucrania. Es así de sencillo, no hay que buscarle los tres pies al gato, aunque haya quien lo olvide".

"Hace cuatro años empezó esta agresión y el sufrimiento es inmenso y a veces parece más fácil olvidarlo, pedir la paz a cualquier precio, pero yo no estoy de acuerdo con este enfoque, porque creo que el concepto de justicia es especialmente importante hoy y en este caso".

Por otra parte, dijo que cada vez es más difícil comunicarse con su familia o sus amigos en Rusia y que la "brecha" entre los que se han marchado y quienes permanecen allí es cada vez "más amplia".

Stepánova también se pronunció sobre qué supone tener que abandonar el país de origen.

"Cuanto más pienso en los tiempos contemporáneos, más veo que hay más personas desplazadas. El objetivo de la literatura creo que debe ser el de trascender las fronteras del lenguaje, las nacionales y las físicas", aseveró.

Nació en Moscú en 1972 y reconoció que a lo largo de su vida siempre se ha obsesionado con el pasado histórico y con el personal, percibiendo la historia de su país como parte de Europa.

Sin embargo, no ha rehuido que desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 es "muy difícil mantener un diálogo vivo. Es una realidad que debemos asumir, aunque es importante seguir intentándolo, batallando".

Tampoco obvió que los tiempos actuales son "difíciles" y parecen, a su juicio, "una suerte de fatalidad": "Es como si fuéramos para atrás y que debamos acabar superando los mismos desafíos de los años treinta".

Por ello, reclamó que todas las generaciones aprendan del pasado para no volver a sufrir lo que ya ocurrió.

"Pensaba que vivía en un mundo oscuro y ahora creo que la catástrofe cada vez se acerca más. Solo hace falta observar las cosas cruciales que ocurren en todas partes. Cuando nos enfrentamos a una catástrofe así, hay que preguntarnos por qué no hemos aprendido las lecciones del pasado, de los exilios, de los desplazamientos, hay unos 130 millones de personas desplazadas", señaló.