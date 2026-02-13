Marruecos distribuye ayudas directas de 500 euros a cada familia afectada por el temporal

Según un comunicado de Presidencia del Gobierno publicado este viernes, también se aprobó una ayuda de 15.000 dirhams (1.300 euros) para la rehabilitación de viviendas y pequeños comercios afectados por estas inclemencias meteorológicas.

La misma fuente indicó que estas ayudas se distribuirán a las familias afectadas a partir de la próxima semana.

Por otra parte, el Gobierno marroquí pondrá en marcha medidas para apoyar a los agricultores de las zonas damnificadas mediante un programa de cultivos de primavera adaptado a la región (oleaginosos, cereales y forrajes), con ayudas para la compra de semillas y fertilizantes "para acelerar la recuperación de la temporada", así como apoyo a los ganaderos afectados.

Estas ayudas forman parte de un plan de apoyo a las familias y poblaciones damnificadas aprobado ayer por el Ejecutivo, con un presupuesto provisional de cerca de 3.000 millones de dirhams (276 millones de euros).

La misma fuente agregó que "siguiendo las directrices del rey Mohamed VI, el Gobierno movilizó a todos los departamentos implicados para garantizar la aplicación óptima de este programa, elaborado a partir de un diagnóstico preciso de la situación sobre el terreno y de las necesidades de la población afectada".

El Gobierno marroquí declaró ayer "zonas siniestradas" a las cuatro provincias de Larache, Kenitra, Sidi Slimane y Sidi Kacem, en el norte y oeste del país, las más afectadas por este temporal calificado de "acontecimiento catastrófico".

Las fuertes lluvias registradas causaron la inundación de más de 110.000 hectáreas y obligó en los últimos días al desplazamiento de cerca de 188.000 personas en las provincias de Larache, Kenitra, Sidi Kacem y Sidi Slimane, ante el riesgo de crecidas de ríos y embalses.

Tras siete años de sequía, el país magrebí registró desde septiembre precipitaciones que alcanzaron un acumulado de cerca de 150 milímetros, lo que representa un aumento del 35 % en comparación con el promedio anual registrado desde la década de 1990 hasta la actualidad y el triple de lo contabilizado en 2025.

Asimismo, en los últimos meses el país registró "un récord" de nevadas, que cubrieron más de 55.400 kilómetros cuadrados.

Las fuertes lluvias e inundaciones provocadas por la última tormenta dejaron el pasado domingo al menos cuatro muertos, arrastrados por las riadas en la provincia norteña de Tetuán, mientras que otras cuatro personas fallecieron el 4 de febrero tras el derrumbe de su vivienda, causado por un deslizamiento de tierra debido a las intensas precipitaciones en la provincia de Larache.