Meloni subraya que su plan para África busca que el continente viva de su riqueza

"El desafío de una cooperación totalmente nueva que estamos emprendiendo se basa sobre todo en la capacidad de África para vivir de su riqueza, procesando las materias primas sin permitir que se las arrebaten otros", aseveró en la segunda cumbre Italia-África, que se celebra en Adís Abeba para evaluar el progreso de ese proyecto.

El encuentro se produjo la víspera de la cumbre de líderes de la Unión Africana (UA), que tendrá lugar este fin de semana en la capital etíope con la asistencia de una cuarentena de jefes de Estado y de Gobierno, incluyendo a Meloni, además del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

"El objetivo no es implementar un simple paquete de proyectos, sino construir un pacto entre naciones libres, vosotros y nosotros, que escogen trabajar juntas porque confían las unas en las otras y buscan áreas de cooperación en las que puedan destacarse y marcar la diferencia, con el propósito de compartir beneficios comunes", afirmó Meloni.

La cumbre, en su opinión, no busca celebrar lo hecho hasta ahora, sino pensar qué se puede hacer para que el Plan Mattei sea "más eficiente, más pragmático y más coherente con las necesidades de los países involucrados".

Tras dos años de despliegue y una inversión inicial de 5.500 millones de euros, la dirigente italiana quiere consolidar este programa que supone su gran apuesta estratégica para liderar el desarrollo en África y frenar la inmigración irregular hacia Europa.

La representante italiana dijo que hay que luchar contra las causas profundas que empujan a tantos jóvenes a huir de sus países de origen: "No nos interesa explotar la migración para obtener mano de obra barata para nuestra industria", sostuvo.

El Plan Mattei se centra en ámbitos como la energía, la seguridad alimentaria, el sector sanitario, la industria, el empleo y el desarrollo del sector privado.

"Hemos reforzado la cooperación en infraestructura física y digital en diferentes regiones de África, ya que, sin conexiones, simplemente no hay crecimiento y no puede haber integración con los mercados globales", señaló un día antes de intervenir como invitada de honor en el plenario de apertura de la cumbre de la UA.

Meloni consideró que se trata "de una responsabilidad compartida y no de un compromiso a corto plazo".

El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, anfitrión de la cumbre, destacó que el encuentro marca "un momento crucial en las relaciones entre África y Europa" y celebró que Roma "ha articulado una visión de futuro para servir de puente" entre ambos continentes.

"A través del Plan Mattei, la seguridad energética, el desarrollo sostenible, la gestión de la migración y el capital humano se integran en una estrategia unificada basada en la colaboración y el beneficio mutuo", subrayó.

Esta es la primera vez que la cumbre Italia-África se celebra en el continente, después de la primera edición que acogió Roma en 2024.

Entonces, se presentó el Plan Mattei con nueve naciones iniciales -Kenia, Etiopía, Mozambique, República del Congo, Costa de Marfil, Egipto, Túnez, Marruecos y Argelia-, a las que se han sumado en esta segunda fase Angola, Ghana, Mauritania, Senegal y Tanzania.