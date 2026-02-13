Muere una mujer por la caída del techo de una nave industrial en Barcelona por el temporal

Según ha informado el Departamento de Salud de la Generalitat, nueve personas han sido ingresadas en distintos centros sanitarios de la comunidad, donde la borrasca Nils ha dejado 86 heridos y las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora en numerosos puntos.

La mujer fallecida se encontraba ingresa en el hospital de Vall d'Hebron, donde permanece ingresado en estado grave un hombre de 68 años que sufre fractura de pelvis y fémur y tiene un traumatismo torácico al caerle una farola en Barcelona.

Un operario de la construcción de 56 años también se encuentra grave en el hospital de Trueta (Girona) con una pierna en estado catastrófico -lesión severa con riesgo de amputación- tras haberle caído encima una pared en la que estaba trabajando en Sant Pau de Seguries.

En el hospital de Bellvitge (Barcelona), dos voluntarios de Protección Civil de 22 y 23 años continúan ingresados -en estado crítico y estable el primero y grave y fuera de peligro el segundo- por la caída de árboles en Sant Boi de Llobregat.

Otros dos voluntarios de Protección Civil de 23 y 35 años que ingresaron con heridas leves en el hospital de Sant Boi también por la caída de árboles ya han recibido el alta.

En el hospital de Olot (Girona), continúan ingresados con pronóstico menos grave dos hombres de 54 y 51 años al caerles encima un árbol en el municipio de Ribes de Freser.