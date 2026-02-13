‘Nada entre los dos’, protagonizada por Gael García Bernal, estará en European Film Market

Según un comunicado compartido por HBO Max, los derechos de la comedia romántica dirigida por el argentino Juan Taratuto fueron adquiridos por Latido Films, excluyendo a América Latina, por lo que la compañía manejará las ventas internacionales fuera de la región latinoamericana.

“Esta producción interna se hizo realidad gracias a la confianza que Warner Bros. Discovery Latin America & US Hispanic depositó en el proyecto, así como al apoyo en coproducción de dos grandes socios: Concreto Films y Particular Crowd”, señaló Santiago López, líder de Cimarrón, otra productora de la cinta.

El guion de Taratuto y del también director Matías Scartascini, fue producido en la región para seguir la historia de Guillermo (García Bernal) y Mechi (Oreiro), dos ejecutivos que trabajan en distintas divisiones de la misma compañía y que conectan inesperadamente durante una reunión corporativa fuera de la oficina.

“Me interesaba cuestionar la autenticidad de ciertos vínculos y retratar la libertad de poder conectar con alguien sin estar atado a mandatos o estructuras, en contraste con la rigidez que muchas veces se instala en una pareja consolidada”, expresó Taratuto sobre el filme que cuestiona las "decisiones formales de la vida".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para el director general de Latido Films, Antonio Saura, 'Nada entre los dos' "tiene todo el todos los elementos para llegar a todos los rincones del mundo" por contar con una historia global representada por una dirección y elenco destacado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este largometraje, que busca "explorar las relaciones modernas desde una mirada fresca", tiene previsto su estreno en salas de cine de Latinoamérica a finales de este 2026 y posteriormente estará disponible en la plataforma de HBO Max.

Como director, actor y productor, García Bernal tendrá una importante presencia en Berlín este año, pues su película el 'Hombre al agua', la cual protagoniza y dirige, estará en las ventas del próximo European Film Market.