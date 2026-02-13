Países europeos desplegarán tropas en Ucrania tras la guerra, según ministro ucraniano

“El despliegue de tropas es una parte esencial de las futuras garantías de seguridad”, dijo en el coloquio Sibiga, que destacó la importancia de estas garantías de seguridad que Ucrania exige para firmar cualquier acuerdo de paz también de cara a que el país atraiga “futuras inversiones”.

El jefe de la diplomacia ucraniana explicó que esas tropas no estarán cerca de la línea del frente y serán desplegadas únicamente una vez se haya firmado un alto el fuego.

Otro de los participantes en el panel, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, detalló que ese despliegue, en el que se ha comprometido a participar su país, se hará “en un segundo estrato en tierra, mar y aire”.

Barrot dijo que EE. UU. -que ha dejado claro que no enviará tropas a Ucrania- se ha comprometido a apoyar ese despliegue.

Tanto Barrot como Sibiga subrayaron que la principal garantía de seguridad para Ucrania tras la guerra será su propio Ejército.

También habló en el panel la ministra de Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, que recordó que Londres y París son dos de los Gobiernos se han comprometido a enviar tropas a Ucrania tras la guerra.

Además del despliegue de efectivos militares, señaló Cooper, las garantías de seguridad que ha de ofrecer la coalición que lideran Francia y Reino Unido incluyen apoyo para el Ejército ucraniano y también la verificación del alto el fuego que debe preceder al envío de tropas extranjeras a Ucrania.

Sobre las garantías que pueda ofrecer EE. UU. a Ucrania, el ministro de Exteriores ucraniano Sibiga insistió en que hay un acuerdo casi listo en este sentido, y dijo que Washington está dispuesta a que el documento final sea aprobado en el Congreso para que sea vinculante.

Según dijo en su día el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el borrador del documento que han negociado ambas partes está inspirado en el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que prevé que todos los Estados miembros consideren como un ataque a su territorio cualquier agresión a otro integrante de la Alianza.