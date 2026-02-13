Paz, seguridad y crisis climática: los retos que abordará la cumbre de la Unión Africana

Además, acudirán el secretario general de la ONU, António Guterres -que participa en su última cumbre de la UA antes del fin de su mandato- y la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, que intervendrá como invitada de honor en el plenario de apertura.

La cita, que tendrá lugar el sábado y el domingo, estará precedida el viernes por la segunda edición de la cumbre Italia-África, convocada por Meloni y que se celebra en este continente por primera vez.

Según el Ministerio etíope de Asuntos Exteriores, unas 20.000 personas -incluidos delegados y periodistas- están registradas para un evento que pondrá a prueba la relevancia de la organización panafricana en un contexto de diversos desafíos.

"Etiopía está más preparada que nunca para recibir a las delegaciones (...). Con nuestra infraestructura recientemente mejorada, que incluye instalaciones modernas y de primer nivel", afirmó en redes sociales el primer ministro etíope, Abiy Ahmed.

Con estas infraestructuras, que incluyen nuevos rascacielos y carreteras, el país se prepara para acoger otros acontecimientos de relieve internacional, como la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático COP32, prevista en 2027.

Ante los crecientes fenómenos climáticos extremos, como sequías, lluvias torrenciales e inundaciones, la UA ha decidido poner el agua en el centro de la cumbre, con el lema "Garantizar la disponibilidad de agua sostenible y sistemas de saneamiento seguros para alcanzar los objetivos de la Agenda 2063".

"Sin sistemas de agua fiables, seguros y resilientes al clima, no se puede sostener el progreso en salud, educación, seguridad alimentaria y crecimiento económico", subraya a EFE Alebachew Adem, director en Etiopía de la ONG WaterAid.

"En todo el continente, las comunidades se enfrentan a crecientes presiones derivadas del cambio climático, la rápida urbanización y el crecimiento demográfico", añade.

Según Alebachew, "esto convierte el agua no solo en una necesidad humana básica, sino también en un recurso estratégico que sustenta la estabilidad, la equidad y la prosperidad".

África es el segundo continente más seco (después de Australia) y, según un informe de la ONU de 2022, más de 400 millones de personas en el continente no tienen acceso a servicios básicos de agua potable.

"Ante las perturbaciones climáticas observadas, el uso prudente del agua en todos los aspectos de la vida cotidiana es un imperativo fundamental", afirmó el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, el yibutiano Mahmoud Ali Youssouf.

Aunque el agua es el tema oficial de la cumbre, esta se celebra en un contexto marcado por inestabilidad política y económica, crisis de seguridad, cambios inconstitucionales de gobierno, amenazas terroristas en el Sahel y otras regiones y conflictos, como los de la República Democrática del Congo (RDC), Sudán, Sudán del Sur o Somalia.

La UA tiene dificultades para responder de manera contundente y efectiva a estos desafíos, limitada por la necesidad de consenso de sus miembros y por dificultades económicas crónicas.

Así, al menos un 64 % de su presupuesto de cerca de unos 700 millones de dólares procede de socios internacionales, incluyendo como uno de los principales donantes la Unión Europea (UE), según el laboratorio de ideas International Crisis Group (ICG).

"Las limitaciones financieras y la interferencia externa obstaculizan la consecución de una África en paz", señaló a EFE Darskedar Taye, analista del Instituto de Asuntos Exteriores de Etiopía.

La cumbre se celebra en un contexto geopolítico fragmentado, tras las reducciones de la ayuda internacional por parte de EE.UU. y de otros países y después de la cumbre de líderes del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) celebrada en Sudáfrica el pasado noviembre, la primera en el continente, boicoteada por Washington.

Durante la cumbre, el presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, tomará el relevo como presidente rotatorio de la UA de su homólogo angoleño, João Lourenço, para un mandato de un año.