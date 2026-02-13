Presidente interino de Perú es invitado a la cumbre de Trump con líderes de Latinoamérica

La invitación fue anunciada este viernes en un comunicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, al mismo tiempo que el Congreso de Perú ha convocado un pleno extraordinario para el próximo 17 de febrero para debatir y votar una serie de mociones de censura presentadas contra Jerí que pueden desencadenar en su destitución.

En caso de que los promotores de las mociones de censura contra Jerí logren los votos necesarios, el presidente de transición de Perú será destituido ese día y no tendrá opción a asistir con el resto de mandatarios de la región invitados a la cumbre con Trump.

Jerí ejerce de manera transitoria de presidente de Perú en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025).

Desde hace varias semanas se habían acumulado varias mociones de censura contra Jerí tras revelarse reuniones semiclandestinas con empresarios chinos, entre ellas una cena en un restaurante a la que acudió encapuchado, y contrataciones de jóvenes funcionarias que entraron a trabajar para el Gobierno tras reunirse con el jefe de Estado en el Palacio de Gobierno.

Precisamente, esta semana el nuevo embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, compartió una foto de una cena privada con Jerí en la que le ofreció "cambiar de menú", para comer "hamburguesas americanas", tras las reuniones que tuvo con empresarios chinos en un chifa - restaurante de comida tusán (peruano-china).

La cita convocada por Trump para el próximo 17 de marzo se perfila como el primer foro regional de líderes de las Américas bajo el actual mandato estadounidense.

De acuerdo a la Cancillería peruana, la invitación a Jerí "se dio en el marco de la conmemoración del bicentenario de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, y refleja una trayectoria de amistad fundamentada en valores compartidos, respeto mutuo y una agenda bilateral orientada al beneficio de ambos pueblos".