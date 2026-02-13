Renuncia la abogada principal de Goldman Sachs tras revelarse mensajes con Epstein

En un comunicado, el director ejecutivo de Goldman Sachs, David M. Solomon, afirmó que aceptaba la renuncia y que "respeta su decisión".

Por su parte, Ruemmler señaló que su "responsabilidad es poner los intereses de Goldman Sachs en primer lugar", al confirmar su salida.

Durante años, Ruemmler y representantes del banco sostuvieron que su vínculo con Epstein había sido estrictamente profesional.

Sin embargo, los mensajes divulgados a finales del mes pasado muestran que la ejecutiva solicitó y aceptó regalos del financiero, le aconsejó sobre cómo manejar el escrutinio mediático y mantuvo intercambios de carácter personal, en uno de los cuales se refirió a él como "tío Jeffrey".

Ruemmler ocupaba el cargo de consejera general del banco desde 2021 y también era socia y vicepresidenta del comité de riesgo reputacional.

Antes de incorporarse a Goldman, se desempeñó como consejera de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama y fue una reconocida abogada defensora en casos de delitos de cuello blanco en el bufete Latham & Watkins.