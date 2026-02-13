Rodríguez dice que Venezuela y EE.UU. trabajan en una agenda "muy rápida" de cooperación

"Estamos trabajando en una agenda muy rápida para consolidar una cooperación binacional, es lo que importa tanto para los Estados Unidos como para Venezuela, que nuestros países, que nuestros pueblos, se vean beneficiados", dijo Rodríguez, en un vídeo que publicó este viernes en redes sociales.

En el vídeo, que muestra imágenes de su visita con Wright a campos petroleros y empresas operadas por la estatal venezolana PDVSA y la estadounidense Chevron, la líder chavista expresó que ambas compañías están "haciendo un trabajo extraordinario como socios".

Indicó que el 95 % de los trabajadores de estas empresas mixtas son venezolanos, quienes, aseguró, tienen "una sincronía perfecta" con los empleados que "trajo Chevron de otros países".

"Trabajamos como un solo pueblo", afirmó Rodríguez, para quien este "es el camino de la cooperación y es la agenda de una asociación productiva a largo plazo", en referencia al acuerdo suscrito el miércoles durante una reunión privada con Wright en el Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo venezolano, en Caracas.

La funcionaria, quien considera "un honor" para su país poder "colaborar para disminuir la desigualdad energética en el planeta", espera que "ningún tipo de obstáculo, de impedimento, vaya a obstaculizar este buen camino productivo" con EE.UU.

La visita de Wright es la primera de un alto funcionario de EE.UU. tras el ataque militar de enero pasado durante el que fue capturado Nicolás Maduro y que terminó por cambiar el vínculo entre Caracas y Washington, después de la ruptura de relaciones en 2019.

Ambos países hablan ahora de una cooperación fluida, aunque el Gobierno venezolano había dicho semanas atrás que su acercamiento a Estados Unidos es para la liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores, también capturada.

El secretario de Energía proyectó este jueves elevar la producción de Chevron a 300.000 barriles diarios de petróleo en Venezuela, tras visitar los campos de crudo que opera la compañía en el país caribeño, donde también exploró formas para modernizar la infraestructura.

Chevron es la única petrolera estadounidense que hasta ahora opera en Venezuela y su producción durante buena parte de 2025 se calculó entre 225.000 y 240.000 barriles, según expertos.

El martes, el Departamento del Tesoro de EE.UU. relajó las restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

El pasado 29 de enero, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abre el sector petrolero a la inversión privada y extranjera.