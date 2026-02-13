Rosalía, Maluma, Thalía y Romeo Santos lideran la nueva música en español esta semana

También resaltan la colaboración de los máximos exponentes de la bachata, Romeo Santos y Prince Royce, y cantantes de México como Kenia Os, ícono del pop joven, y Joss Favela, emblema del género regional mexicano.

La catalana Rosalía lanzó el video de 'Sauvignon blanc', el tercer sencillo de su álbum 'LUX', en el que aparece acostada en un desierto con una estética definida por los críticos como 'retro-glam' y 'chic', mientras canta sobre la plenitud personal, alcanzable solo mediante la divinidad y no los lujos materiales.

La mexicana Thalía reinterpreta con cumbia y 'espanglish' el éxito de ABBA 'Dancing queen', que cumple 50 años de su lanzamiento, por lo que la cantante latina le rindió un homenaje al tema, que "representa ese mundo donde todas son reinas", según ella.

El colombiano Maluma estrenó 'Con el corazón', una canción inédita que grabó con su compatriota Yeison Jiménez antes de su muerte el 10 de enero pasado mientras iba en una avioneta a Medellín. El artista de 32 años confesó que el deceso de su amigo le "cambió muchísimo la mentalidad" y le "ha invitado mucho a vivir en el presente".

Romeo Santos y Prince Royce, conocidos como el 'rey' y el 'príncipe' de la bachata, se unen en 'Dardos', el tercer sencillo y el tema más escuchado de su álbum colaborativo 'Better Late Than Ever', con referencias astrológicas y una fusión de su género estrella con R&B, afrobeat, ritmos tropicales y arreglos sinfónicos.

Kenia Os, estrella juvenil de México, presenta 'TÚ Y YO X SIEMPRE', un tema escrito por Carla Morrison con pop moderno y letras sobre "promesas, complicidad y emociones auténticas". Es el tercer sencillo de su próximo álbum 'K de Karma', que lanzará completo el 19 de marzo en el Palacio de los Deportes de México.

Joss Favela y Tombochio, cantautores del género regional mexicano, "unen sus voces y plumas" en 'Nada Más', un tema que mezcla música norteña con sonidos de los tumbados, que habla de una declaración amorosa y una invitación a una persona que se resiste a soltar todo el control y a entregarse con plenitud al amor.