Rusia asegura que aún no ha tomado una decisión sobre la Junta de la Paz de Trump

"Aún no hemos definido nuestra postura respecto a la Junta de la Paz", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que "esta cuestión aún se encuentra bajo estudio en el Ministerio de Exteriores, que en colaboración con nuestros socios y aliados intenta llegar a una conclusión en este asunto".

Al mismo tiempo, recordó que "Rusia sigue siendo el único país en el mundo que tomó la decisión de conceder un millón de dólares en ayuda a Palestina".

"Y esto es muy importante no olvidarlo", resaltó.

Trump dijo en su momento que el líder ruso, Vladímir Putin, había aceptado la invitación, pero éste nunca lo confirmó y pidió a Exteriores que iniciara consultas con los aliados de Moscú, especialmente China.

Según informaron fuentes oficiales al medio Axios, la Junta de la Paz prevé reunirse por primera vez el 19 de febrero en Washington, donde se intentará recaudar fondos para la reconstrucción de Gaza, que ha quedado devastada tras dos años de bombardeos incesantes en el marco del conflicto con Israel.

Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto, han aceptado formar parte de la Junta.

La mayoría de los miembros fundadores revelados son aliados de Trump y habían expresado ya su apoyo, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.

El estatuto otorga amplios poderes a su presidente, es decir, Trump, como el derecho de veto o de fijar la agenda, y prevé mandatos permanentes para los mayores contribuyentes financieros.