Rutte cree que EE. UU. mantendrá fuerte presencia en la OTAN, convencional y nuclear

“Lo que veo en este momento es una OTAN cada vez más europea, y los europeos realmente dando un paso al frente para ocuparse de su propia defensa, pero con una fuerte presencia estadounidense en el futuro, tanto nuclear como convencional”, señaló a la prensa en la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania).

Rutte respondió así a su llegada a la conferencia, preguntado por la rapidez con la que los aliados europeos pueden llevar a asumir su propia defensa convencional (no nuclear).

“Tenemos todos los planes preparados, como saben, para garantizarlo en los próximos años, con las enormes inversiones que están realizando ahora” los europeos, comentó.

A la pregunta de si pensaba que Europa podría llegar a independizarse de Estados Unidos a nivel de seguridad y defensa, el ex primer ministro neerlandés dijo que “todos en la OTAN estamos de acuerdo en que debemos permanecer unidos, tanto Estados Unidos como los países europeos y Canadá”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Dicho esto, también estamos de acuerdo en que la OTAN debería ser más europea. Los europeos deberían asumir más responsabilidad en su propia defensa. Y la buena noticia es que lo están haciendo, como lo demuestra el aumento del gasto en defensa que estamos viendo”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rutte dejó claro que los europeos “están dando un paso adelante” y que “seguiremos unidos a unos Estados Unidos, (que estará) más anclado que nunca en la OTAN, porque sabe que, tras décadas de peticiones, los europeos y Canadá están prestando más atención a la defensa colectiva, en particular al gasto”.

Ese incremento de la inversión en defensa afirmó que no se produce solo por peticiones sino porque “lo necesitábamos, debido a las amenazas rusas”.